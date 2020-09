Regjeringa forlengjer avtalane med Widerøe, SAS og Norwegian om flytilbodet ut året

innenriks

Samferdselsdepartementet har fornya avtalane med Widerøe, SAS og Norwegian, som først vart inngått 25. mars.

– Det har heilt sidan mars vore viktig for regjeringa å sikre eit godt flytilbod over heile landet. Det er lange avstandar i Noreg, og for mange er fly som kollektiv å rekne. Gjennom at vi no forlengjer kjøpet av minimumstilbodet, sikrar vi at folk kjem seg til sjukehus og jobb der fly er einaste moglegheit, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Målet til departementet er at rutene igjen skal kunne drivast på kommersielt grunnlag. Fem ruter blir kutta frå flyrutekjøpet, mellom dei Tromsø-Oslo, Bodø-Oslo, Harstad/Narvik-Oslo, Ålesund-Oslo og Kristiansand-Oslo.

Tilbodet blir styrkt i Vesterålen, og dei daglege avgangane blir auka frå to til tre mellom Stokmarknes og Bodø på grunn av omsyn til pasientreisebehovet mellom Vesterålen og sjukehusa i Bodø og Tromsø.