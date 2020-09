Regjeringa foreslår å skrote «enkepensjonen»

innenriks

I haust skal regjeringa leggje fram eit forslag om omlegging av etterlatneytingane som ein del av pensjonsreforma, skriv Dagbladet. Regjeringa tek sikte på å gjennomføre endringa frå 2023.

– Etterlatneytingane er frå ei anna tid då Noreg såg veldig annleis ut, og dei fleste kvinner ikkje var i jobb, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til avisa.

Han viser til at talet som får «enkepensjon» er meir enn halvert sidan 1970-talet til 17.000 mottakarar. Samtidig understrekar han at forslaget vil innehalde rimelege overgangsordningar.

Generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet er sterkt kritisk til forslaget.

– Det er lett å sitje i regjeringskontora og lage teoriar om at kvinner skal ha full jobb og same lønn som menn. Men i praksis er det ikkje slik. Vi veit at mange kvinner jobbar deltid – mange òg ufrivillig – og at lønna til kvinner ligg prosentvis lågare enn lønna til menn, påpeikar han.

