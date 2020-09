Politiet frigir eigedommen til Tom Hagen

innenriks

– Politiet har etter ei heilskapsvurdering bestemt å ikkje krevje vidare beslag av Sloraveien 4. Eigedommen vil bli utkvittert til sikta innan fristen 21. september, seier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Aust politidistrikt.

Tom Hagen er sikta for å ha drepe kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvann for snart to år sidan.

Han nektar straffskuld og stiller seg kritisk og uforståande til at politiet har teke beslag i bustaden hans i så lang tid. Politiet trur bustaden kan vere åstad i den påståtte drapssaka, og har hatt beslag i eigedommen i snart fem månader.

Rekonstruerte rørsler

Det er her dei mest vesentlege av bevisa som er kjende i det offentlege, er funne – mellom anna fotavtrykk, såkalla slepespor som kan stamme frå Anne-Elisabeth Hagen, og det politiet trur er eit falskt brev med krav om løysepengar for kvinna.

I nesten eitt år jobba etterforskarane etter ein teori om at ho var bortført, slik den innleiande etterforskinga tilsa, før dei i fjor sommar offentleg opna for at forsvinningssaka kunne vere ei drapssak.

Politiet held korta tett til brystet om kva undersøkingar og funn som er gjort medan det har vore teke beslag i bustaden. Men ifølgje VG har etterforskarane nyleg mellom anna rekonstruert Anne-Elisabeth Hagens siste rørsler, basert på data frå helseappen i telefonen til kvinna.

Advokat: På høg tid

– Politiet har gjennomført omfattande undersøkingar på eigedommen, men av omsyn til etterforskinga har vi ingen kommentarar til kva slags undersøkingar som er utførte, eller resultata av desse, seier Hemiø.

Forsvararen til den drapssikta 70-åringen, advokat Svein Holden, har ikkje svart på NTBs førespurnad om den siste utviklinga i saka.

Bistandsadvokaten til Hagen-barna, Ståle Kihle, seier til VG at «det er på høy tid og svært fint for ham at han kan flytte Hjem».

