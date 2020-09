Oslo vurderer strengare koronatiltak

innenriks

– Avhengig av utviklinga dei neste dagane vil vi vurdere å setje inn nye og strengare tiltak allereie neste veke, seier Johansen (Ap) i ei pressemelding.

Kva tiltak som eventuelt er aktuelle, går han ikkje inn på. Oslo og omliggjande område blir framleis omfatta av ei eiga tilråding om at folk skal bruke munnbind på kollektivtrafikken dersom det ikkje er mogleg å halde avstand.

Smitte ved 20 skular

Det er stadfesta smitte blant elevar eller lærarar ved 20 skular, og dessutan i tre barnehagar. Sju av skulane er vidaregåande skular eller vaksenopplæring, medan resten av dei er grunnskular.

Ingen skular eller barnehagar har vore heilt stengt i fleire dagar. Dei ramma skulane held heimeundervisning for elevane som må sitje i karantene.

Johansen ber osloborgarar om å ta meir ansvar. Han minner om at smittespreiing òg kan få konsekvensar for dei kommunale tenestene.

– Det er òg slik at personar som arbeider i kommunale helse- og omsorgstenester eller i barnehagane, kan smittast og bidra til auka behov for karantene og reduserte tenester til innbyggjarane. Vi er no heilt avhengig av at kvar og ein tek ansvar. Viss du har symptom, sjølv om dei er lette: Test deg og hald deg heime til du er frisk, seier han.

Høgste smittetal sidan april

Smittesituasjonen i Bergen har vekt mykje merksemd dei siste vekene, men Helsedirektoratet er no meir bekymra for utviklinga i Oslo. Medan situasjonen ser ut til å flate ut i Bergen, er smitten stigande i Oslo.

Siste døgnet er det registrert 68 nye koronatilfelle i hovudstaden. Smittetala låg stabilt på rundt 100 nysmitta per veke i august og byrjinga av september, men førre veke steig talet til 210. Det er det høgaste talet som er registrert i ei enkeltveke sidan april.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad lurer på om folk ikkje heilt forstår alvoret.

– Smittetala er høge. Det er ikkje usannsynleg at Oslo blir blant dei raudaste byane i heile Europa dersom utviklinga held fram som no, seier han til NRK.

Stort sett heile byen er ramma. Ei oversikt viser at 14 av 15 bydelar no har raudt nivå, noko som inneber over 20 smitta per 100.000 innbyggjarar. Høgast smittedel har Gamle Oslo og Alna.

Éin av tre gir opp ukjend smitteveg

Det er i gruppa unge vaksne i 20- og 30-åra at smitten no aukar mest. Men det er òg stadfesta 26 smittetilfelle hos barn under ni år og 50 tilfelle i gruppa eldre barn og tenåringar dei siste to vekene.

Smitten kjem først og fremst frå familie og venner eller på arbeid, men éin av tre oppgir at smittekjelda ikkje er kjend.

– Det er urovekkjande at smittesporinga ikkje klarer å identifisere smittestad for alle. Det kan bety at vi alle må bli meir merksam på kvar vi ferdast, kven vi er saman med, og om vi klarer å overhalde «meter’n» og bruke munnbind i dei situasjonane der det er tilrådd og du må køyre kollektivt. Det er òg viktig at du testar deg viss du har symptom, sjølv om dei er milde, seier helsebyråd Robert Steen.

Testar mange

Det har dei siste vekene òg vore smitte i små klyngjer, mellom anna i kommunale bustader med tilrettelagde tenester.

Trass i auken meiner Johansen at kommunen har kontroll over situasjonen. Testkapasiteten er god, og ventetida er på maksimalt éin arbeidsdag. Det er òg mogleg å oppskalere testing, viss det blir nødvendig, påpeikar han.

Førre veke vart 10.000 personar testa, men det er kapasitet til å utvide talet til 35.000 personar i veka, noko som svarer til 5 prosent av innbyggjarane i Oslo.