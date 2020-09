Nesten heile regjeringa på innspelstur til Nord-Noreg

innenriks

Heile tolv regjeringsmedlemmer besøkjer Nord-Noreg fredag og laurdag. Etter ei lang rekkje møte med lokalt næringsliv, akademia og kulturliv på ulike stader fredag, samlar statsrådane seg for å delta på folkemøte i Tromsø laurdag.

Dette er siste høve for aktørar i nord til å komme med direkte synspunkt til regjeringa før nordområdemeldinga blir lagd fram, truleg i november.

– Nordområda er det viktigaste strategiske ansvarsområdet i regjeringa. Vi ønskjer å fremje og vidareutvikle det moderne, levande og ressursrike nord og spreie kunnskap om at Arktis framleis blir prega av stabilitet og samarbeid. Vi vil gjerne høyre frå så mange som mogleg om korleis vi bør gjere dette, seier Solberg.

Det er ni år sidan førre stortingsmelding om nordområda vart lagt fram, og statsministeren peikar på at mykje har endra seg i denne perioden.

Mellom anna viser Solberg til internasjonale strukturar under press, klimaendringar i utvikling, endringar i sikkerheitspolitiske omgivnader og no òg korleis koronapandemien får følgje for lokalsamfunn, næringsliv og kulturinstitusjonar.

(©NPK)