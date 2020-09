Nakstad: Meir uroleg for smittesituasjonen i Oslo enn Bergen

innenriks

– Oslo har ein jamnare stigande trend, og det gjer at vi over tid er meir bekymra for Oslo enn Bergen. Fordi det ser ut som det heile tida kjem nye lokale utbrot som er av ein viss storleik, seier Nakstad til NRK.

Medan koronautbrotet i Bergen ser ut til å flate ut, er situasjonen i hovudstaden derimot den motsette.

Nakstad meiner innbyggjarane i Oslo no må ta eit større ansvar for å avgrense utbrotet.

– Eg trur ikkje det er nokon annan måte å snu utviklinga i Oslo på enn at folk flest byrjar å halde meir avstand og er litt flinkare til å vere heime når dei er sjuke, seier han.

