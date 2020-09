Kraftig kritikk mot Sørlandet sjukehus i ny rapport

innenriks

Rapporten slår mellom anna fast at ein omstridd lege som har feiloperert fleire pasientar både i Flekkefjord og Kristiansand, ikkje vart følgt godt nok opp, melder NRK.

Rapporten slår fast at legen i praksis har fått ei meir sjølvstendig rolle enn opphavleg tiltenkt, at enkelte av dei pasientrelaterte hendingane burde vorte melde som interne avvik tidlegare og at tilsette har vegra seg for å varsle. Dei har ikkje ønskt å medverke med namn i avvikssystemet i frykt for represaliar.

– No skal vi lese rapporten grundig saman med leiarar og medarbeidarar som har jobba saman med legen. Vi skal bruke informasjonen som står i den til arbeid med pasienttryggleik og kvalitet, seier sjukehusdirektør Nina Mevold.

(©NPK)