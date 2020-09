Koronasmitte ved 20 skular i Oslo

innenriks

Det opplyser Oslo kommune i ei pressemelding.

Sju av skulane er vidaregåande skular eller vaksenopplæring, medan resten av dei 13 er grunnskular. Ingen skular eller barnehagar har vore heilt stengde i fleire dagar. Dei ramma skulane held heimeundervisning for klassane som må i karantene.

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) ber osloborgarar om å ta meir ansvar. Han minner om at smitte kan få konsekvensar for dei kommunale tenestene.

– Det er òg slik at personar som arbeider i kommunale helse- og omsorgstenester eller i barnehagane, kan smittast og bidra til auka behov for karantene og reduserte tenester til innbyggjarane. Vi no heilt avhengig av at kvar og ein tek ansvar. Viss du har symptom, sjølv om dei er lette: Test deg og hald deg heime til du er frisk, oppmodar han.

