Hurtigrute-skip vart brukt som hotell – no gjer regjeringa regelverket tydelegare

Kjernen til striden var om bruken av skipet som hotell er i strid med lova eller ikkje.

Skipet er nemleg registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS), og departementet meiner at verksemda er i strid med NIS-lova. Hurtigruten har sidan bytt ut skipet med MS Finnmarken.

No foreslår departementet ei forskriftsavgjerd om at NIS-registrerte passasjerskip ikkje kan drive næringsverksemd i norske hamner.

– Eg er fornøgd med at Hurtigruten har teke signala på alvor og bytt til eit skip registrert i norsk ordinært skipsregister (NOR). Eg har vore krystallklar på at det har vore i strid med regelverket for NIS-skip å drive hotellverksemd i norske hamner. Forslaget vi no sender ut på høyring, skal bidra til at det ikkje lenger skal vere nokon tvil om dette, seier næringsminister Iselin Nybø (V).