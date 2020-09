Frp-ordførar opnar døra for 29 Moria-flyktningar

innenriks

På eit møte i bystyret torsdag kveld, fekk Klungland fleirtal for denne formuleringa, ifølgje Avisen Agder:

«Flekkefjord kommune ser med uro på den håpløse humanitære situasjonen flyktningene fra Moria-leiren på Lesvos er i. Særlig utsatt under slike umenneskelige forhold er barn og ungdom. Flekkefjord kommune er derfor villig til straks å ta mot og bosette inntil 29 mennesker fra den ødelagte Moria-leiren.»

Bystyret i Flekkefjord vedtok i fjor å ta imot til saman 30 flyktningar i 2020. Men hittil i år har det berre komme éin, frå Kongo.

Klungland grunngir forslaget med storbrannen i Moria-leiren.

– Bileta og synsinntrykka som kjem derfrå, leivnar ingen tvil om at mange som er i leiren, lever under ekstremt vanskelege forhold, og viss ikkje hjelp og tiltak blir sett i verk, kan vi risikere at situasjonen utviklar seg til ein stor humanitær katastrofe, sa Klungland.

Regjeringa har vedteke å hente i alt 50 flyktningar frå leirene i Hellas, fortrinnsvis barn og barnefamiliar frå Syria. Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim har rasa mot vedtaket, som han meiner inneber å opne døra for flyktningar med «tvilsomt beskyttelsesbehov».

