Framleis tilråding om munnbind på buss og tog i Oslo-området

Tilrådinga gjeld «inntil vidare», heiter det i ei kunngjering frå FHI fredag.

– Framleis er avstand den viktigaste faktoren for å førebyggje smitte. Munnbind erstattar ikkje andre smitteverntiltak, understrekar avdelingsleiar Line Vold.

Det var 14. august at regjeringa første gongen gjekk ut med råd om å bruke munnbind når det ikkje er mogleg å halde minst éin meters avstand til andre passasjerar.

Barn under ungdomsskulealder blir ikkje tilrådd å bruke munnbind, og barn under to år skal ikkje bruke det, skriv FHI.

I tillegg til Oslo har Bergen kommune òg gått inn for at folk bør bruke munnbind på kollektivtransport. FHI opplyser at dei har god dialog med lokale styresmakter i Bergen og støttar dei i konklusjonen dei har trekt.

