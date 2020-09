Bergens medisinske fagsjef med koronaoppmoding: – Demp musikken

innenriks

– Dette kan vere byrjinga på ein nedovergåande trend, men vi må sjå an utviklinga i helga før vi kan konkludere, seier byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) på ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

Det siste døgnet er det registrert 12 nye smitta i Bergen, medan det torsdag var 13 nye smitta.

Valhammer understrekar at det framleis er viktig at folk i Bergen er gode på smittevern og avgrensar talet på nærkontaktar, sjølv om smitten no kan vere på veg ned.

– Det er viktig at vi ikkje ser oss blinde på tala, seier han.

Flest nye smitta i 20-åra

I snitt har Bergen no hatt 27 nye smitta per døgn den siste veka. I alt har no 1.297 menneske testa positivt på koronaviruset i Bergen sidan utbrotet starta.

Dei nye smitta det siste døgnet er i alderen 13 til 34 år, og dei fleste er i 20-åra.

Medisinske fagsjef Trond Egil Hansen seier at det no er få i Bergen som har ukjend smitteveg.

– Dei fleste nye smitta er nærkontaktar eller husstandsmedlemmer av tidlegare smitta og dermed allereie i karantene, seier Hansen.

– Demp musikken

Hansen understrekar òg at smittetalet på 12–13 nye smitta per døgn er høgt.

– Viss talet held seg slik over ein 14 dagars periode, så representerer dette 60 per 100.000, altså tre gonger så høgt som FHIs definisjon på auka smittepress, som er 20 per 100.000 siste 14 dagar, seier Hansen.

Han ber samtidig folk avgrense festinga i helga og viser til at mange gløymer å halde avstand når dei drikk alkohol.

– Demp musikken så det går an å snakke saman utan å stå tett ansikt til ansikt og rope til kvarandre. Det er i særleg grad risikoåtferd, seier Hansen.