3.800 bussjåførar streikeklare – heile Austlandet kan bli ramma

innenriks

– Dette vil lamme dei aller fleste bussavgangane i det sentrale austlandsområdet, og det viser at vi meiner alvor med ein streik, seier Fellesforbundets forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i ei pressemelding.

Saman med andre LO-forbund og YTF har Fellesforbundet no sendt varsel om plassoppseiing for alle organiserte sjåførar i Oslo og Viken. Første uttak er på 3.800 sjåførar.

– Det er større fare for streik enn på lenge, skriv Fellesforbundet i pressemeldinga.

– Rask opptrapping

Partane møtest fredag til tvungen mekling hos Riksmeklaren. Meklinga har frist ved midnatt natt til laurdag, og blir dei ikkje samde, er det streik frå søndag 20. september. Det er NHO Transport som forhandlar på vegner av arbeidsgivarane.

Sivertsen er tydelege på at dette berre er starten. Opptrappinga vil komme raskt om ikkje partane finn ei løysing.

– Viss vi kjem til det punktet at vi må utvide, vil vi trappe opp raskt. Vi har til saman over 10.000 sjåførar vi kan ta ut i streik. Det vil i så fall stoppe all busstrafikk i Noreg, seier Sivertsen.

– Blir lammet

NHO transport opplyser at totalt 2.308 sjåførar innan NHO-området blir tekne ut dersom det blir streik.

– I tillegg kjem eit stort uttak hos Vy buss AS, som er kunngjort Spekter, skriv NHO i ei pressemelding.

NHO stadfestar at busstrafikken i Oslo og Viken vil bli lammet dersom det blir streik.

– Skulle det bli ein konflikt, kan arbeidstakarsida trappe opp ved å ta ut fleire i streik etter kvart. Dette må likevel varslast fire dagar før iverksetjing. Med dagens uttak vil alle rutebussjåførar i Oslo og Viken bli tekne ut i ein eventuell streik. I tillegg blir to minibusselskap ramma, seier administrerande direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.

