Styret fredar toppleiinga etter Hurtigruten-rapport

Det slo styreleiar Trygve Hegnar fast då selskapet la fram sin eigen granskingsrapport etter at 71 personar vart koronasmitta om bord på skipet.

– Vi tenkjer at konsernsjef Daniel Skjeldam er ein utmerkt mann til å setje i verk dei nye tiltaka som trengst for å få oss på betre fote, for at tilliten til selskapet blir retta opp igjen, sa Hegnar.

– Der utvalet peikar på kva som bør gjerast framover, så er det allereie gjort tiltak. Og vi trur at Daniel Skjeldam med kollegaene sine, med sine andre i toppleiinga, med dei tilsette, og med fagforeiningar vil gjere eit bra arbeid framover, sa han vidare.

