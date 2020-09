Politiavhøyr etter smitteutbrot i Sarpsborg sett på vent

innenriks

– Vi håpar vi får avhøyrt personar neste veke, det har vorte sett på vent på grunn av karantenereglane, seier seksjonsleiar for etterforsking i Sarpsborg, Kai Andersen, til VG.

Han seier at politiet er godt i gang med etterforskinga, der dei både undersøkjer om covid-19-forskrifta er broten og om det har vore brot på bygningsreglane.

Sarpsborg kommune vedtok 7. september å melde arrangørane av eit muslimsk arrangement i Skjeberg for brot på smittevernreglane. Kommunen mistenkjer at det var brot på smittevernreglane på arrangementet, og at det lokale smitteutbrotet i Sarpsborg oppstod i samband med dette.

(©NPK)