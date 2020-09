Norwegian vil kutte passasjerutsleppa med 24 prosent dei neste ti åra

innenriks

– Flåtefornying er det viktigaste enkelttiltaket vi kan gjere for å kutte utsleppa våre i dag, seier Norwegians berekraftssjef Anders Fagernæs til NTB.

Torsdag la dei fram ein plan om å kutte CO2-utsleppet per passasjerkilometer med 45 prosent innan 2030, basert på tal frå 2010.

Tiltaket følgjer av målet til FNs klimapanel om å avgrense global oppvarming til 1,5 grader. Då må utsleppa reduserast med 45 prosent innan 2030 samanlikna med 2010.

Treng hjelp

Frå 2010 til 2019 har Norwegian kutta utsleppa per passasjerkilometer frå 97 til 70 gram, som svarer til 28 prosent. For å nå målet om 53 gram i 2030 må det kuttast 24 prosent til.

For å få det til, er Norwegian avhengig av hjelp, slår Fagernæs fast.

– Det er svært viktig at vi får auka produksjonen av berekraftig drivstoff, seier han.

Målet er at selskapet skal bruke mellom 16 og 28 prosent berekraftig drivstoff innan utgangen av tiåret, avhengig kor stor del av flåten som blir fornya. Målsetjinga utgjer opptil 500 millionar liter berekraftig drivstoff innan 2030.

Må leggje til rette

– Vi kan stille tydelege krav og leggje inn bestillingar på kor mykje drivstoff vi treng. Men styresmaktene må leggje til rette for at det blir utvikla ein kommersiell marknad for dette slik at prisdifferansen mellom berekraftig og fossilt drivstoff blir lukka, seier Fagernæs.

Også talet på direkteruter, kor fulle flya er, og kor gode flydata pilotane får undervegs, er ting som kan bidra til å få ned utsleppa per kilometer, seier berekraftssjefen.

