Norsk Sjøoffisersforbund stiller spørsmål ved sjølvstendet til Hurtigrute-gransking

innenriks

I eit brev til konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten 12. august peikar forbundet på bindingar mellom advokatfirmaet Wiersholm og selskapet, og dei stiller spørsmål ved om granskinga er uavhengig, melder Dagens Næringsliv.

Granskingsarbeidet etter smitteutbrotet på Roald Amundsen er leidd av advokatfirmaet og DNV GL.

I brevet skriv viseadministrerande direktør Hilde Flåten i NSOF mellom anna at medlemmene fryktar at manglande sjølvstende i granskinga kan ha negative verknader for dei tilsette ved at ansvaret blir plassert feil stad eller at kritikkverdige forhold blir underkommuniserte for å verne arbeidsgivar.

Wiersholm har hatt ei rekkje oppdrag for Hurtigruten gjennom fleire år, og advokatfirmaet omtalar selskapet som ein «nøkkelklient», ifølgje DN.

Wiersholm-partnar Jan Fougner skriv ein e-post til avisa at spørsmål knytt til arbeidet med granskingsrapporten vil bli svart på på pressekonferansen torsdag ettermiddag.

Hurtigruten har ikkje svart på førespurnadene frå avisa.

(©NPK)