Gardermobanen opna igjen etter påkøyrsle

Stenginga ramma Flytoget, SJ Norges regiontog mellom Oslo og Trondheim og Rutene til vy L12, R10 og R11.

Torsdag morgon melder Bane Nor at Gardermobanen er opna for trafikk igjen, men at folk må rekne med forseinkingar.

Meldinga om påkøyrsla kom i 1.30-tida natt til torsdag. Politiet mistenkjer ikkje at det har skjedd noko kriminelt.

– Dette er ei tragisk ulykke. Vi jobbar taktisk og teknisk på staden for å samle informasjon om dødsfallet, sa operasjonsleiar Terje Nordang i Aust politidistrikt til NTB ved 4.30-tida.

