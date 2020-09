Advokatfirma dømt til å betale 100 millionar kroner etter Finn-krangel

innenriks

Advokatfirmaet Arntzen de Besche og advokat Trond Vernegg vart hyra inn som rådgivarar for å hjelpe Polaris Media med å selje 0,13 prosent av aksjane i Finn.no til Schibsted.

– Dommen seier at bistanden vi fekk, ikkje tilfredsstiller dei forventningane ein skal kunne ha når ein vender seg til advokat, seier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media i ei pressemelding.

I dommen blir det fast slått at Polaris Media tapte 100 millionar kroner på feilen.

– Lagmannsretten peikar på at Polaris Media engasjerte advokat Vernegg som ein advokat med særleg kompetanse nettopp for å få hjelp og støtte med avtalen og forhandlingane. Etter ei samla vurdering finn lagmannsretten at advokat Vernegg er klart meir å klandre enn Polaris Media, og at han var nærare til å oppdage feilen enn selskapet. Lagmannsretten har komme til at erstatninga ikkje skal reduserast på grunn av medverknaden til den skadelidde, heiter det i dommen.