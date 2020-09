105 nye koronasmitta registrerte siste døgn

innenriks

Auken er noko lågare enn det som vart registrert dagen før, då det vart meldt om 117 nye tilfelle. Til saman er auken dei to siste dagane på 222 melde tilfelle, ifølgje tala frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

Over 900.000 testar for koronavirus er til no gjennomførte i Noreg, ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI).

16 koronapasientar var onsdag innlagde ved norske sjukehus, to færre enn tysdag. Ingen av koronapasientane får behandling i respirator.

I alt er 265 koronadødsfall melde til FHI. Ifølgje FHI er det ikkje alltid mogleg å fastslå om ein person har døydd av eller med covid-19.

