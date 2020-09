To personar trefte av tre etter kraftig vind i Oslo

innenriks

Personen som vart treft av treet i Slottsparken, vart køyrd til legevakta med lettare skadar, opplyste innsatsleiaren til politiet på staden til NTB. Politiet fekk melding om hendinga klokka 14.37.

Folk blir oppmoda til å unngå Slottsparken fram til vindkasta har roa seg, skreiv Kongehuset på nettstaden sin. Dronningparken er stengd ut dagen.

Ifølgje NRK vart ein annan person skadd i det populære turområdet Frognerbekkdalen ved Frognerparken etter at eit tre bles ned onsdag ettermiddag.

– Vi veit førebels ikkje meir om tilstanden til personen. Vi har bede entreprenør om å fjerne treet og ta bilete på staden, seier Guro Birkeland Tangen i Bymiljøetaten.

På Romerike nord for Oslo mista mange straumen som følgje av den kraftige vinden.

Budstikka opplyser at politiet måtte rykkje ut til Jansløkka skule i Asker etter at ein straumkabel ved skulen vart treft av eit tre som bles over ende.

