Prislapp på utsetjing av Utøya-minnestad i eitt år: 72 millionar kroner

innenriks

– Ei utsetjing av bygginga vil skape store problem. Då blir vi ikkje ferdige til tiårsmarkeringa, seier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB.

3. august byrja arbeida med å byggje den nasjonale minnestaden for 22. juli på Utøyakaia i Hole kommune. Målet er at det skal stå ferdig til tiårsmarkeringa for terrorangrepet neste år.

Samtidig går det no føre seg ei rettssak i Ringerike tingrett der 16 av naboane til Utøyakaia krev at bygginga blir stansa fram til ei rettssak om heile minnestaden skal stoppast kjem opp i november.

Kan koste 72 millionar kroner

Rettssaka der naboane ber om ei såkalla mellombels åtgjerd, byrja tysdag. Onsdag var partane på synfaring på byggjeplassen der minnestaden no blir bygd. Der er Statsbygg godt i gang med grunnarbeida til minnestaden som skal bestå av ei trapp og 77 tre meter høge søyler i bronse – éi for kvar av dei 77 personane som vart drepne i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Statsbygg har berekna at ei utsetjing av bygginga på Utøyakaia i seks månader vil koste 52 millionar kroner, medan eit utsetjing på eit år vil koste 72 millionar kroner.

– I utrekningane ligg sjølve prosjekteringsarbeidet, at kontraktar må utsetjast eller seiast opp, rigging, drifting av byggjeplassen, å hyre inn nytt personal og slike ting, seier Hege Njaa Aschim.

Den prisen kjem på toppen av dei 300 millionane som det allereie er skrivne kontraktar på for minnestaden. Den øvre kostnadsramma er på 500 millionar kroner.

NRK skreiv i mai at Statsbygg til då hadde brukt 45 millionar kroner på arbeidet med minnesmerket etter 22. juli-terroren. Det inkluderer prosjektet på Sørbråten som aldri vart noko av.

Psykisk belastning

Utøyakaia er staden der båten MS Thorbjørn går til og frå Utøya. Det var òg her mange av ungdommane som la på svøm for å slepe unna terroristen 22. juli 2011, kom i land.

Naboane som har gått til søksmål, ønskjer at minnestaden skal byggjast ein annan stad. Fleire av dei bidrog i redningsarbeidet under terrorangrepet mot Utøya 22. juli 2011, og meiner at minnestaden vil medføre ei stor psykisk belastning.

– Vi er ikkje saksøkte, men avgjerda til tingretten vil påverke oss i stor grad og vi må innrette oss til det, seier Aschim.

(©NPK)