Noko meir fleksibilitet for bankane i lånegarantiordninga

innenriks

– Vi justerer no rammene for ordninga i samsvar med endringar i EU-reglane. I praksis inneber dette at vi lettar på krava slik at bankane får litt meir fleksibilitet i vurderinga av lånesøknader frå små bedrifter, seier finansminister Jan Tore Sanner (H) i ei pressemelding.

Lånegarantiordninga går ut på at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor ein akutt likviditetsmangel som følgje av koronautbrotet.

2. september hadde bankane gitt rundt 3.500 lån under ordninga på til saman 10,6 milliardar kroner.

