innenriks

NHO skriv i ei pressemelding at tilbodet overstig ramma i frontfaget, og at det inneber eit tillegg på 2,50 kroner per time på alle grunnlønnssatsar.

Administrerande direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel seier at dei har lagt fram eit godt tilbod.

– Vi håpar derfor at vi raskt kan setje oss ned igjen og finne ei løysing på denne konflikten som verken arbeidstakarar eller arbeidsgivarar er tent med i den kritiske situasjonen vaktbransjen står i, seier ho.

