Koronasmitte ved Politihøgskolen i Kongsvinger

innenriks

Det stadfestar Politihøgskolen overfor Politiforum.

Ingrid Trønnes Mæhre, stadleg leiar ved operativ seksjon ved Politihøgskolen i Kongsvinger fortel at studenten tysdag testa positivt for covid-19.

– Han er i isolat, og det er òg studenten som budde på same rom. Personen som delte rom med han som har fått påvist COVID-19, har ingen symptom. Alt tyder på at han har hatt smitten med seg utanfrå, seier Mæhre.

Mæhre forklarer at alle dei 30 politistudentane som var i same tropp som personen som er smitta, no er sett i ti dagars karantene.

