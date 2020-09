Insektforskar Anne Sverdrup-Thygeson er årets formidlar

innenriks

– Prisen er eit uttrykk for at ho på ein engasjerande måte formidlar betydninga til insekta for livet på jorda. Ho er ein frigjerande nyskapande, god og ærleg formidlar av betydninga til det biologisk mangfald, mellom anna fortalt gjennom livet til insekta, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringsbiologi på NMBU og er vitskapleg rådgivar ved Norsk institutt for naturforsking (Nina).

Insektforskaren har fått internasjonal merksemd for bokutgivingane sine dei siste åra.

– Globalt er kunnskap under press, og nærværet til forskarar og det å gjera kunnskap synleg er derfor viktig. Sverdrup-Thygeson bidreg med viktig kunnskap slik at vi kan få ein opplyst debatt og ta gode avgjerder, seier kommunikasjonsdirektør Cathrine Torp i Forskingsrådet.

