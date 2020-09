Brot i lønnsforhandlingane i Oslo kommune

innenriks

– Vi har strokke oss langt for å finne ei løysing, utan å lykkast. Vi er skuffa over at Oslo kommune ikkje i det heile kjem oss i møte, seier forhandlingsleiar Erik Graff for Akademikarane kommune.

Forhandlingsleiar for YS Kommune i Oslo, Mona Bjørnstad, seier ho trudde på ei løysing i det som blir omtalt som krevjande forhandlingar.

– Dessverre fekk vi det ikkje til. Det siste kravtilbodet frå Oslo kommune kunne vi ikkje akseptere. Derfor er vi no i brot, seier Bjørnstad.

Til mekling

Forhandlingane i Oslo blir førte mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans og dei fire forhandlingssamanslutningane KAH, Unio, YS og Akademikarane.

Oppgjeret går no til mekling med frist ved midnatt 14. oktober. Dersom partane ikkje oppnår semje i meklinga, blir det streik.

Unio opplyser at det har vore konstruktive og reelle forhandlingar, men at det ikkje gav ei løysing.

– Vi beklagar sterkt at vi var nøydde til å bryte, seier forhandlingsleiar Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo.

Vil ha lokale forhandlingar

Akademikarane peikar på at Oslo kommune er det einaste området der medlemmene i organisasjonen har sentrale forhandlingar og at det er eit lite fleksibelt system som gjer at leiarane i kommunen ikkje kan forhandle lønna på den enkelte arbeidsplassen.

– Oslo kommune har stort gjennomtrekk av tilsette og brukar milliardar på konsulentar i staden for å satse på sine eigne tilsette. Vi meiner at dagens gammaldagse system svekkjer moglegheitene verksemdene har til å behalde viktig kompetanse, seier Graff.