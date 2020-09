innenriks

Forhandlingane går no til mekling.

– Eg hadde håpa at vi hadde komme fram til ei løysing gjennom forhandlingane, men det gjekk ikkje. Det var for stor avstand mellom partane, og vi treng no bistand frå Riksmeklaren for å komme i hamn, seier tariffansvarleg Jarle Wilhelmsen i NNN i ei pressemelding.

Også forhandlingsdirektør Nikolai A. Westlie i NHO Mat og Drikke seier i ei pressemelding at det var for stor avstand mellom partane.

(©NPK)