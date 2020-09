Breivik ber om å bli prøvelauslaten og varslar nytt søksmål

innenriks

– Han ønskjer dette no. Han har sete isolert i over åtte år etter at rettssaka var ferdig, seier advokat Øystein Storrvik til VG.

Breivik vart dømt til 21 års forvaring for å ha drepe 77 menneske på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2001.

Advokat Storrvik varslar òg at dei planlegg eit nytt søksmål mot staten om Breiviks soningsforhold. I 2015 stemna Breivik staten for brot på menneskerettane. Han fekk først delvis medhald i Oslo tingrett, men Borgarting lagmannsrett meinte menneskerettane ikkje var brotne.