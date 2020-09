Usemje om indisium i Bertheussen-saka

innenriks

Advokat John Christian Elden var tysdag kritisk til betydninga av at ein tusj funne i huset til Laila Bertheussen og Tor Mikkel Wara, kunne vere den same som vart brukt då nokon skreiv «rasisit» på husveggen, teikna eit hakekors på bilen deira og skreiv «rasist» på panseret natt til 6. desember 2018.

I Oslo tingrett tysdag la politivitne fram funn frå etterforskinga der ein raud Penol 1000-tusj hadde vorte funne bak i ei bokhylle i kjellaren til paret. Konklusjonen på funnet var sannsynsovervekt for at det var den same tusjen som er brukt ute på veggen og bilen, men at det likevel er ein viss tvil knytt til dette.

– Det er det einaste beviset aktoratet har på dette punktet i tiltalen, og merknaden er at altså at dette skal vere ein tusj som kan, med ei viss grad av sannsyn, ha noko med saka å gjere, seier Elden.

Statsadvokat Frederik Ranke seier på si side at funnet av den raude tusjen er eit sterkt indisium i straffesaka mot Bertheussen.

– Vi meiner dette med tusjen er eit sterkt indisium og eitt i rekkja av mange andre i denne saka, seier Ranke til NTB.

– Eg har aldri høyrt det omgrepet før. Eg har høyrt om bevis og indisium, men aldri om kva som er sterke eller svake. Viss eit sterkt indisium er noko som det kan vere eit visst sannsyn for, så trur eg vi ser litt ulikt på bevisbyrdereglane i strafferetten, seier Elden.

Laila Anita Bertheussen nektar straffskuld for heile tiltalen som omfattar 15 punkt. Ho meiner PST har etterforska feil person og at nokon heilt andre står bak dei påstått straffbare hendingane.

