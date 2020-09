Trauma til naboane står sentralt i rettssak om Utøya-minnestad

innenriks

– Det er ei stor moglegheit for at denne minnestaden vil føre til retraumatisering blant naboane, sa advokaten til naboane Ole Hauge Bendiksen i opningsinnlegget sitt under første dagen av rettssaka.

3. august starta arbeida med å byggje den nasjonale minnestaden for 22. juli på Utøyakaia i Hole kommune.

Rettssaka er den første av to om minnestaden. 16 naboar og andre som bur i nærleiken av Utøyakaia har bede om at anleggsarbeidet skal stoppast mellombels – at det blir gitt ei såkalla mellombels åtgjerd – fram til sjølve søksmålet om å stanse heile minnesmerket kjem opp 30. november.

Motparten er grunneigarane AUF og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som meiner byggjearbeida må få halde fram.

Planen er at minnesmerket på Utøyakaia skal stå ferdig til tiårsdagen for 22. juli-terroren neste sommar.

Rapport: Naboar kan få helseskadar

Naboane som har gått til søksmål, ønskjer at minnesmerket skal byggjast ein annan stad. Fleire av dei bidrog i redningsarbeidet under terrorangrepet mot Utøya 22. juli 2011.

Advokat Bendiksen viste overfor NTB søndag til at dei overlevande og etterlatne allereie har minnestad på sjølve Utøya.

– Dette handlar om det offentlege og det nasjonale Noreg, som ved å setje opp ein nasjonal minnestad ved Utøyakaia, aksepterer at dei som bidrog i redningsarbeidet, blir påført skade, sa han.

I innleiingsforedraget sitt tysdag viste Bendiksen til at ein sakkyndigrapport, laga av Ressursklinikken på oppdrag frå naboane, konkluderer med at 17 av 18 undersøkte naboar til Utøyakaia står i fare for å bli påført helseskadar som følgje av minnestaden.

For fem av dei kan gravearbeidet og det nye minnesmerket ifølgje rapporten utløyse varig psykisk helseskade.

Fryktar «terrorturisme»

Bendiksen understrekar at minnestaden ikkje berre er for dei etterlatne og pårørande, men også for turistar. I rapporten til Ressursklinikken blir ordet brukt «terrorturisme».

I ein annan rapport er det berekna at 12.500 vil besøkje minnesmerket kvart år.

– Besøkstalet og behovet til dei besøkjande for å få informasjon frå fastbuande og hyttefolk, bidreg til sannsynet for retraumatisering, seier Bendiksen.

Han viste òg til at naboar har sagt at Utøykaia har vorte oppsøkt av personar som sympatiserer med terroristen, og at minnestaden i seg sjølv har symbolverdi som terrormål.

Minnesmerket skal liggje ved stranda rett nord for kaien og skal bestå av ei trapp og 77 tre meter høge søyler i bronse – éin for kvar av dei 77 personane som vart drepne i regjeringskvartalet og på Utøya.

– Mogleg å venne seg til

Anders Flaatin Wilhelmsen frå regjeringsadvokaten viste i innlegget sitt til ein rapport frå Klinikk for Krisepsykologi som utbyggjar Statsbygg står bak. Dei konkluderer med at det vil vere mogleg å venne seg til ein minnestad, og at ein minnestad i seg sjølv ikkje er ei stor påminning samanlikna med sjølve Utøya.

– Det er lite sannsynleg at ein minnestad utgjer ein auka risiko for helseplager, seier Wilhelmsen.

Han erkjenner likevel at naboane har vorte hardt ramma av prosessen rundt minnestaden, og at dei i liten grad har vorte høyrde.

– Det er beklageleg, men det er ikkje det denne saka handlar om. Dette handlar om sjølve minnesmerket, og bygginga av det. Psykiske ulemper av andre forhold er ikkje nok til å stoppe bygginga, seier Wilhelmsen.

