Tom Cruise i Raja-video: – Elskar Noreg

innenriks

Raja møtte den amerikanske filmstjerna i Rauma-området under eit planlagt møte på filmsettet av den nye «Mission: Impossible»-filmen, som er den sjuande i rekkja.

– Det Tom Cruise seier, er at det vil vere eit større avtrykk av Noreg i denne filmen enn den førre, der dei filma ved Preikestolen. Det er fleire scener frå Noreg i denne filmen, seier Raja til NTB.

Kulturministeren seier han har «lagt inn eit godt ord» for at dei skal returnere for neste film og røper fleire detaljar frå samtalane med Cruise om ei eventuell ny filminnspeling.

– Det kan hende det blir i Åndalsnes-området, sa dei. Dei vurderer òg Hordaland, Lofoten, Vesterålen og Finnmark, seier Raja.

Takkar

Skodespelar Tom Cruise seier at norske styresmakter har gjort det så lett som i det heile mogleg for dei å gjennomføre innspelinga under dei krevjande koronaforholda.

På spørsmål frå Raja om han liker Noreg, svarer Cruise.

– Om vi liker Noreg? Nei, vi elskar Noreg.

Cruise stadfestar òg at dei etter planen skal komme tilbake for neste film i serien og avsluttar med å takke det norske folket.

– Eg vil berre at de skal vite at det er eit stort privilegium å vere her. Eg snakkar ikkje berre på vegner av meg sjølv, men heile filmbesetninga. Folka er heilt fantastiske. Tusen takk, seier Cruise.

Actionengasjert

Raja er no på veg til Molde og seier det var gøy og lærerikt å vere på settet til ein stor Hollywood-produksjon. Dei legg igjen rundt 200 millionar kroner i Noreg medan dei er her, ifølgje Raja.

– Det betyr at det er rundt 200 personar som er sysselsette direkte i samband med produksjonen, seier kulturministeren.

Raja legg ikkje skjul på at han er tilhengjar av den amerikanske skodespelaren.

– Eg trur eg har sett alle filmane som Tom Cruise har vore med i sidan Top Gun. Som alle andre actionengasjerte nordmenn har eg sett alle «Mission: Impossible»-filmane, seier Raja.

(©NPK)