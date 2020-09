Støre om asyldebatten: Litt meiningslaust å seie eit tal

innenriks

Støre viste i talen sin til landsstyremøtet til partiet tysdag til at det er ei akutt krise i Hellas som må løysast.

– Noreg skal stille opp på det. Vi skal ta vår del av dugnaden. Men det er litt meiningslaust å seie eit tal. Det må vi finne ut med resten av dei europeiske landa, sa Ap-leiaren.

Måndag sende fleire Ap-veteranar brev til partileiinga med krav om at partiet må gå inn for å ta imot 500 asylsøkjarar frå Hellas, ikkje 50, som regjeringa har bestemt.

Ap har opna for å ta imot fleire, men ikkje gitt noka talfesting.

– Noreg skal ta sin del

Støre viste til at Ap gjennom ein «solidaritetspott» har foreslått å auke talet på kvoteflyktningar frå 3.000 til 3.500, mellom anna på grunn av det låge talet på asyltilkomstar Noreg no opplever.

– Vi sa klart frå om at Noreg skal vere med og ta sin del av ansvaret i ein europeisk dugnad for Moria-leiren, sa Støre.

Partiet har opna for at Noreg kan ta imot andre enn kvoteflyktningar valt ut av FN. Støre seier han reknar med at det kan vere rimeleg å ta imot fleire enn 50 frå Hellas, men meiner det ikkje gir meining å setje eit tak på 100, 150, 200 eller 250.

– Noreg skal ta sin del. Men eg meiner det er feil å tenkje slik at vi òg skal ta ansvar frå andre land som må vere med og stille opp, seier Støre til NTB.

Ap-veteranar med bøn til Støre

Fleire tidlegare Ap-politikarar krev likevel ei klarare talfesting frå Støre.

– Vi ønskjer at Arbeidarpartiets leiar skal komme ut med ei klar oppmoding der han talfestar kor mange partiet ønskjer og har rom for å ta imot, seier Gro Balas, som sat som byråd i Oslo for Ap på 1990-talet, til VG.

I eit brev krev Ap-veteranane at partiet går inn for å ta imot minst 500 barn og barnefamiliar. Dei tidlegare Ap-politikarane har slutta seg til Facebook-gruppa «500 fra Moria, ikkje 50», som no har over 60.000 medlemmer.

«Det vi etterlyser, er klar melding fra ledelsen i eget parti», skriv dei i brevet.

– Dette er eit uttrykk for vilje og stort engasjement frå dei. Det har eg stor respekt for. Vi som formar ut politikken innrettar oss til det vi har sagt, som gjer det mogleg å stille opp på ein raus og solidarisk måte, seier Støre.

Brann endra biletet

Tyskland opnar no for å ta imot 1.500 asylsøkjarar frå Hellas, ifølgje lekkasjar til fleire tyske medium.

– Det er viktig at EU-landa no kjem med initiativ til det som må vere ei europeisk byrdefordeling, som jo ikkje har verka til no, men ser ut til å kunne verke betre, seier Støre.

Han står ved bodskapen frå i vår om at Noreg bør hjelpe der behova er størst, at flyktningane utanfor Europa truleg er verre stilt enn dei i Moria og at Noreg ikkje kan velje folk frå enkeltleirar.

– Men det var mot eit bakgrunnsteppe av at ein leir med 13.000 menneske brenn heilt ned, i Europa. Det er ikkje berre eit flyktning- og asylspørsmål, det er òg ein humanitær krisesituasjon, seier Støre.

