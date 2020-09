Nyvald Høgre-nestleiar ønskjer Frp tilbake i regjering

innenriks

Bru har først og fremst vorte køyrd fram som ein Høgre-profil i klimapolitikken og har i begge periodane sine på Stortinget sete i energi- og miljøkomiteen.

– Det eg kjem til å ta med meg inn, er sjølvsagt engasjementet mitt for klima, at vi skal halde fram med å utvikle den politikken, sa ho til NTB etter å ha vorte vald.

Til Klassekampen siger ho at alle parti må bli grønare fram mot 2030, men at Høgres klimapolitikk er «veldig god».

– Undersøkingar viser at vi er i toppsjiktet på kva parti folk meiner har best klima- og miljøpolitikk, siger Bru, som også ønskjer Frp velkommen tilbake i regjering etter neste stortingsval. Det vil ikkje vere til hinder for er eit meir klimatilpassa Høgre, meiner Bru.

– Eg trur Frp er eit parti som ser store moglegheiter i det grøne skiftet, som eit parti som er opptekne av industriutvikling og arbeidsplassar, seier ho.

Bru vil ikkje peike på enkeltsaker der Høgre kan betre klimapolitikken og siger ho alltid har stemt langs partilinja i saka om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring. Høgre vil opne området for konsekvensutgreiing.

(©NPK)