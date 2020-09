Motstand mot nye elbiltilrådingar

innenriks

Måndag fekk Samferdselsdepartementet overlevert ein bompengerapport som tilrår å fjerne elbilfordelane og vurdere vegprising. Inntektene frå bompengar vil minske med 1,4 milliardar kroner med dagens ordning, og spørsmålet er korleis ein skal finansiere samferdselsprosjekt.

Regjeringas støtteparti Frp la umiddelbart press på regjeringa ved å uttrykkje uro for endå hardare skattlegging av bilistar, medan opposisjonen i stor grad avviste forslaget om å fjerne elbilfordelane.

Slår ring om elbilfordelane

SV-politikar Arne Nævra seier styresmaktene ikkje vil klare omstillinga til ein grønare bilpark dersom dei økonomiske fordelane for elbilistar forsvinn.

– Det er forskjellane i kostnader ved å køyre og eige ein elbil i forhold til fossilbil som er avgjerande. Dersom elbileigarar skal betale meir, må fossilbileigarar betale endå meir. Elles vil skiftet til nullutslepp ikkje skje raskt nok, seier Nævra, og legg til at SV er for satellittbasert vegprising.

Regjeringspartiet Venstre seier dei slår ring om elbilfordelane.

– Elbilfordelane må vere så gode som nødvendig for at Noreg skal nå nullutsleppsmålet for alle nye bilar i Noreg frå 2025, seier finanspolitisk talsperson Ola Elvestuen.

– Målet er innan rekkjevidd, og vi ser at politikken verkar. Lufta har aldri vore reinare i norske kommunar, og klimautsleppa går ned for fjerde året på rad, seier han.

Åtvarar

Interesseorganisasjonar på begge sider av saka har uttrykt skepsis til konklusjonane i rapporten. Bilistorganisasjonen NAF meiner styresmaktene bør gå inn med meir pengar i bypakkene i staden for å auke prisane i bomringane, medan Norsk elbilforeining seier regjeringa ikkje må avvikle god miljøpolitikk fordi den verkar.

Miljøorganisasjonen Bellona åtvarar sterkt mot å røre elbilfordelane no.

– Hareide må ikkje la seg freiste til kortsiktig gevinst. Alt som kan bremse omstillinga, gjer at det går lengre tid før elbilar kan inngå fullt og heilt i eit bilavgiftsregime, seier Benjamin Strandquist i Bellona.

