Framleis høg tillit til politikarane – men dei som hadde minst tillit frå før, har endå mindre no

innenriks

Det viser ein ny rapport bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og utarbeidd av Institutt for samfunnsforskning og NORCE Norwegian Research Center.

I tillegg har tilliten falle mest i gruppene som frå før hadde låg tillit til dei politiske institusjonane, til dømes dei med lågare utdanning.

«Resultatet er at vi ser en tendens i retning av økende forskjeller i politisk tillit,» heiter det i rapporten.

– Tillit kjem ikkje av seg sjølv. Det er eit arbeid som krev kontinuerleg innsats, og kanskje spesielt i den situasjonen vi er i no, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Mest tillit til lokalpolitikarar

Rikspolitikarar har lågare tillit i befolkninga enn lokalpolitikarar. På ein skala frå 1 til 10 viste Lokalvalsundersøkinga i 2011 at befolkninga i gjennomsnitt hadde ein tillitsskår på 6,29 til kommunestyret, medan undersøkinga i 2019 viste at dei hadde ein tillitsskår på 5,82. Befolkninga i små kommunar hadde meir tillit til kommunestyret enn i større kommunar.

For Stortinget var dei tilsvarande tala 6,33 i 2011 og 5,55 i 2019. Her hadde befolkninga i større kommunar meir tillit enn i mindre kommunar. I kommunar med ei befolkning på under 2.500 personar var tilliten til Stortinget nede i 4,85, mot 6,19 i 2011. Tilliten til rikspolitikarar generelt har òg gått meir ned enn tilliten til lokalpolitikarar.

Statsråden er uroleg

− Utviklinga uroar meg. Vi må no sjå på korleis vi best kan motverke dette. Rapporten er nyttig fordi han ikkje berre dokumenterer ei utvikling, han gir òg ein peikepinn på kvar vi bør setje inn tiltak. Eg vil lese grundig gjennom rapporten og vurdere moglege tiltak, seier Astrup.

Rapporten peikar på at veljarar er opptekne av at dei politiske prosessane fungerer, og ikkje berre at avgjerdene skjer etter deira eigne interesser. Det synest Astrup er bra.

– At folk er kritiske til måten dei demokratiske institusjonane våre fungerer på, er eit sunnheitsteikn, seier kommunalministeren.

Dei spurde i Lokalvalsundersøkinga 2019 har likevel stor tillit til det politiske systemet i kommunen sin. 64 prosent var heilt eller nokså samde i at dei folkevalde i kommunen deira ikkje misbruker makta si til personleg fordel, og 65 prosent i at politikarane i kommunen deira tek vare på interessene til heile kommunen. 46 prosent var heilt eller nokså samde i den negativt formulerte påstanden «De som sitter i kommunestyret og bestemmer, tar sjelden hensyn til det vanlige folk mener.»

(©NPK)