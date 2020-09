Fjord Line varslar fleire permitteringar

innenriks

Måndag sat leiinga i selskapet for å diskutere kostnadskutt, og dei neste dagane blir omfanget av permitteringane klart.

– Vi veit at det kjem permitteringar, men vi veit ikkje kor mange og kven det er snakk om, seier kommunikasjonssjef Flemming Hofmann Tveitan til E24.

Selskapet har om lag 700 tilsette, men talet varierer gjennom året. Totalt har reiarlaget tidlegare permittert 18 personar i Sandefjord og Strömstad som følgjer av at skipet MS Oslofjord ligg til kai, skriv Sandefjords Blad, som først skreiv om saka.

Avisa har tidlegare omtalt at reiarlaget taper hundrevis av millionar kroner på at skipet ligg til kai i Sandefjord.

Fjord Line har framleis daglege avgangar til Danmark frå Bergen, Stavanger og Langesund, trass i reiserestriksjonane til styresmaktene.

For litt under to veker sidan vart det kjende at Color Line er nøydde til å kutte 250 millionar i kostnader frå og med neste år. Dermed forsvinn 300 årsverk.

(©NPK)