Fjord Line: Opp mot 200 tilsette blir permitterte eller sagde opp

innenriks

I ei pressemelding tysdag skriv selskapet at dei førebur seg på at effektane av koronapandemien vil vare lenge.

– Selskapet har vore hardt ramma med ein nedgang i lønnsemda samanlikna med 2019 på heile 80 prosent. Bookingane er no berre ein brøkdel av det vi normalt har på dette tidspunktet. No førebur vi oss på at det kan ta lang tid før vi er tilbake til normal drift, seier Fjord Line-sjef Rickard Ternblom.

Sikra ut året

Effekten av tiltaka som vart gjorde før sommaren, med kontantstøtte, refinansiering, intern omstilling og eigarkapital, er berekna til 700 millionar kroner i positiv kontantstraum for 2020. Det sikrar drifta gjennom dette året, heiter det i pressemeldinga.

Likevel må store kostnadskutt gjennomførast, mellom anna gjennom eit kraftig kutt i arbeidsstokken.

– Denne krisa er ikkje over, og ingen veit kor lenge effektane vil vare. For å sikre arbeidsplassane og komme styrkte ut av krisa, er det heilt avgjerande å redusere driftskostnadene våre til eit minimum, seier Ternblom.

Kutt i Color Line

Fjord Line har framleis daglege avgangar til Danmark frå Bergen, Stavanger og Langesund trass i reiserestriksjonane til styresmaktene.

For litt under to veker sidan vart det kjent at Color Line er nøydde til å kutte 250 millionar i kostnader frå og med neste år. Dermed forsvinn 300 årsverk.

(©NPK)