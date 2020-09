Barn får ei stemme i berre fire av ti tvangsadopsjonssaker

innenriks

– At såpass få barn er gitt ei stemme i så viktige avgjerder som adopsjon, er nedslåande, seier professor Marit Skivenes ved Universitetet i Bergen til Dagbladet.

Ho er ein av forskarane bak ein ny studie som undersøkjer korleis fylkesnemndene vurderer barna sjølv i tvangsadopsjonssaker. Dei har studert 169 adopsjonsvedtak av barn i alderen 4–17 år i perioden 2011–2016.

– Små barn får ikkje vurdert evnene sine til å danne seg ei meining og er ikkje til stades i sakene. Eldre barn går gjennom ei lite djuptgåande vurdering, som berre kort nemner meininga deira, seier Skivenes.

I ei av sakene uttrykkjer nemnda at ein alder på fire år gjer at det ikkje er noko krav til at barnet skal få uttrykkje meininga si.

I lys av funna sine, konkluderer forskarane med at lova ikkje blir følgd, og at rettane til barn, slik dei er fastsette i barnekonvensjonen, ikkje blir respektert i behandlinga til nemndene av adopsjon som barnevernstiltak.

