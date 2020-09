Asyldebatten: Ap-veteranar vil ha talfesting frå Støre

innenriks

– Vi ønskjer at Arbeidarpartiets leiar skal komme ut med ei klar oppmoding der han talfestar kor mange partiet ønskjer og har rom for å ta imot, seier Gro Balas, som sat som byråd i Oslo for Ap på 1990-talet, til VG.

Saman med fleire andre tidlegare Ap-politikarar har ho skrive brev til partileiinga i forkant av Aps landsstyremøte tysdag. Ap-leiar Jonas Gahr Støre skal tale til landsstyret.

I brevet krev Ap-veteranane at partiet går inn for å ta imot minst 500 barn og barnefamiliar. Regjeringa vil hente 50 asylsøkjarar frå Hellas.

Dei tidlegare Ap-politikarane har slutta seg til Facebook-gruppa «500 fra Moria, ikkje 50», som no har over 60.000 medlemmer.

«Det vi etterlyser, er klar melding fra ledelsen i eget parti», skriv dei i brevet.

(©NPK)