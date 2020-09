Ap mistar halvparten av stortingsrepresentantane i Trøndelag i fersk meiningsmåling

innenriks

– Dette er veldig dårlege tal for oss. Vi synest ikkje det er spesielt artig å kommentere så låge tal, seier nyvald leiar Ingvild Kjerkol i Trøndelag Arbeidarparti til NRK.

Til Adresseavisen er ho endå meir direkte.

– Det er heilt ræva tal, seier fylkesleiaren.

Målinga, som vart utført av Norstat, viser at Arbeidarpartiet har ein oppslutnad på 19,8 prosent i Sør-Trøndelag, mot 32,8 prosent ved stortingsvalet i 2017. For første gong er Høgre (20,3) større enn Arbeidarpartiet på ei måling i fylket. Ap går frå fire til to mandat på Stortinget frå fylket, medan Sp går frå eitt mandat til to, og Raudt frå null til ein.

Sjølv om trøndelagsfylka vart slått saman til eitt Trøndelag i 2018, er fylket framleis delt i to valdistrikt til stortingsval.

Heller ikkje i Nord-Trøndelag ligg partiet godt an. Ap fell frå 34,2 prosent i 2017 til 21,1 prosent i denne målinga. Partiet mistar eit mandat, som går til Sp. Sps oppslutning i denne målinga ligg på 34,2 prosent, mot 24,4 i 2017.

Verre for partiet er at det òg er store utslag frå februar i år. Sidan februar har partiet falle med 10,9 prosentpoeng i Sør-Trøndelag og 8,7 prosentpoeng i Nord-Trøndelag.

Målinga er teken opp ei dryg veke etter eit kaotisk fylkesårsmøte i Trøndelag Ap, med store omveltingar rundt leiarval og Trond Giske.

– Eg trur det er ein kombinasjon av uro og at veljarane ikkje kjenner igjen Arbeidarpartiet, seier Kjerkol.

