Aktiviteten i næringslivet har auka gjennom sommaren

innenriks

I undersøkinga som blir gjennomført tre gonger årleg, spør Noregs Bank leiarar frå over 300 bedrifter og organisasjonar om den økonomiske utviklinga og utsiktene framover.

I den siste undersøkinga svarer bedriftene at aktiviteten har auka med ein årleg rate på 2,9 prosent dei siste tre månadene. Særleg har veksten vorte trekt opp av ein betydeleg oppgang i varehandel og hushaldsretta tenesteyting, mellom anna som ein konsekvens av mange norske ferieturistar.

På den andre sida har aktivitetane hos oljeleverandørane og eksportindustrien framleis falle.

Uvisse på utviklinga

Ein del bedrifter har òg framleis mindre å gjere enn kva dei hadde før koronautbrotet, og dei fleste bedriftene er framleis forsiktige med å setje i gang med store prosjekt.

Bedriftsleiarane trur at aktiviteten vil auke svakt det neste halvåret, men dei er uvisse på utviklinga fordi mykje vil avhenge av smittetal og kva smitteverntiltak som blir sette inn, ifølgje undersøkinga.

I vår vart mange tilsette permitterte, men gjennom sommaren har norske bedrifter auka talet på tilsette. Framover trur dei likevel at det vil vere små endringar.

Trur på lønnsvekst på 1,9 prosent

Fleire bedrifter enn i mai gir opp i undersøkinga at dei ikkje kan auke produksjonen eller salet utan å tilsetje fleire eller investere i nytt utstyr – dette er dels på grunn av auka aktivitet og at smitteverntiltak har avgrensa aktiviteten for ein del bedrifter.

Prisane på varer har auka ein god del i sommar. Bedriftene trur ikkje prisane vil auke like mykje det kommande året, og dei trur at lønnsveksten i år vil bli på 1,9 prosent.

(©NPK)