Utval vil skrote elbilfordelane

innenriks

Dei samla årlege inntektene frå bomringane i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil falle med 23 prosent mot 2030, tilsvarande 1,4 milliardar kroner.

Det kjem fram i rapporten frå eit ekspertutval som Samferdselsdepartementet har bede om å sjå på det norske bompengesystemet.

– Dette er ei reell utfordring framover. Vi har i dag eit system som ikkje er berekraftig, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NTB etter at han måndag fekk overlevert rapporten.

Inntektsgap

Hovudårsaka til fallande bompengeinntekter er fritak og rabattar i bomringane for elbilar og at delen elbilar stadig aukar, skriv utvalet i rapporten sin.

– Dersom bompengeinntektene skal haldast oppe på dagens nivå og elbilfordelane blir haldne oppe, må takstane for bensin- og dieseldrivne køyretøy nær bli dobla fram mot 2030, heiter det.

Derfor foreslår ekspertane at dagens fritak og reduserte takstar for elbilar i bompengeprosjekt blir avvikla.

– Det vil styrkje inntektsgrunnlaget i bomringane, nullvekstmålet blir lettare å nå og elbilistar får riktigare signal om kostnadene ved bruk av vegkapasitet, skriv utvalet i tilrådinga si.

Nullvekstmålet inneber at all trafikkvekst i byane skal skje med kollektiv, sykkel eller gonge.

Mange grep

Dette er nokre av dei andre tilrådingane i rapporten:

* Bompengetakstane bør endrast slik at dei så langt som mogleg reflekterer dei samfunnsøkonomiske kostnadene for transporten.

* Timesregel og passeringstak bør avviklast.

* Bruk av andre typar køyretøy bør prisast etter samfunnsøkonomiske prinsipp.

* Alle bruksrelaterte elbilfordelar bør gjennomgåast.

* Dei praktiske og juridiske løysingane for innføring av elektronisk vegprising bør greiast ut nærare.

Peikar mot vegprising

Samferdselsministeren understrekar at stabile bompengeinntekter òg vil vere nødvendig i framtida.

– Utvalet peikar på at vegprising er moglegheita i framtida. Eg synest det er veldig mykje spennande i det. Men på vegen dit må vi òg gjere endringar. Så er spørsmålet når vi skal gjere det, seier han.

Stortinget har bestemt at alle nye bilar som blir selde i 2025, skal vere nullutsleppsbilar.

– Dess meir vi lykkast med politikken, dess mindre pengar får vi inn. Den dagen alle bilane som blir kjøpte nye i Noreg, er nullutsleppsbilar, forstår alle at dagens bompengesystem ikkje er berekraftig.

Frp fryktar hardare skattlegging

Bård Hoksrud frå Framstegspartiet fryktar regjeringa no legg opp til ein politikk som skal skattleggje folk endå hardare.

– Ein førebur no grunnen for vegprising og eit såkalla berekraftig avgiftssystem, seier han.

– Det er dagens bypakkar som ikkje er berekraftige, meiner Hoksrud.

Finanspolitisk talsperson i Venstre, Ola Elvestuen, meiner dagens nivå for elbilane, som betaler inntil 50 prosent i bomringane, må haldast oppe.

– Elbilar kuttar òg klimagassutslepp, og vi skal kutte 50 prosent innan 2030. Då er det viktig at elbilfordelane blir behaldne lenge nok og er innretta slik at vi når målet om berre å selje elbilar innan 2025, seier han til NTB.

Byvekstpakkar

NAF meiner staten i staden for å skru opp prisane i bomringane for alle bilistar, burde gå inn med meir pengar i bypakkane.

– Det er lett å tenkje at det berre er å skru opp takstane, eller at det er rettferdig at også elbilane må betale meir. Men ei dårleg løysing blir ikkje betre om ho rammar fleire, seier kommunikasjonssjef Camilla Ryste til NTB.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforeining åtvarar mot å avvikle god miljøpolitikk fordi han verkar.

– Stortingets regel om maks 50 prosent betaling for elbil i bomring gjer at det lønner seg å velje miljøvennleg, seier ho.