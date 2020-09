Ropstad vinkar medisinsk kriseteam av garde til Hellas

innenriks

Av dei 22 medlemmene i teamet er 16 helsearbeidarar, mellom anna jordmødrer og barnelegar. Dei seks andre personane jobbar med leiing, logistikk, tryggleik og kommunikasjon.

Det medisinske personellet som no blir sendt til Hellas, er henta frå den same ressursen som vart brukt då Noreg sende krisehjelp til Nord-Italia i vår, då Noreg hjelpte Samoa under meslingutbrotet i desember 2019 og som vart sendt til den demokratiske republikken Kongo under ebolautbrotet.

Leiar for teamet er Johnny Aslaksen, som også leidde oppdraget i Italia tidlegare i år. Aslaksen er til dagleg inspektør i Sivilforsvaret Hordaland.

I helga har medlemmene i teamet vore samla for å førebu seg og for å få nødvendig utrusting før dei reiser til Hellas måndag.

Teamet blir sendt etter at greske styresmakter 9. september kom med ei oppmoding om hjelp med medisinsk innsatsteam etter brannen i Moria-leiren på Lesvos.

Helsepersonellet i teamet er tilgjengeleg gjennom dei regionale helseføretaka og kjem frå sjukehus i heile landet. Det er Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) med støtte frå Helsedirektoratet som har ansvaret for teamet.

Det er i utgangspunktet planlagt at teamet skal vere på Lesvos i to veker, men det kan bli lenger dersom utviklinga tilseier det.

(©NPK)