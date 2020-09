Politiet om Vollvik-saka: Testa munnbind av betre kvalitet enn frykta

innenriks

Politiet har fått ein rapport frå Legemiddelverket som viser resultata av testar som er utført av Forsvarets forskingsinstitutt (FFI).

– FFI har testa den bakterielle filtreringseffektivitet (BFE) til munnbinda, og resultatet viser at alle dei seks munnbinda som er testa, har ein bakteriell filtreringseffektivitet på minst 98 prosent. Dette svarer til kravet for munnbind av type I, II eller IIR, opplyser politiet.

– Politiet er glade for resultata, som kan tyde på at munnbinda som er ommerkte, har ein betre kvalitet enn frykta, heiter det ei pressemelding.

– Berre eit utval

Likevel er det berre den bakterielle filtreringseffektiviteten til munnbinda som er testa.

Legemiddelverket påpeikar òg at berre eit lite utval munnbind er testa, og at undersøkinga derfor ikkje kan sjåast på som representativ for det samla talet beslaglagde munnbind.

– Det er den bakterielle filtreringseffektiviteten til munnbinda som er testa. Det er ei rekkje andre krav som blir stilte for at eit munnbind kan CE-merkast som medisinsk munnbind av type I, II eller IIR. Testrapporten kan derfor ikkje gi ei endeleg vurdering av kvaliteten på munnbinda, blir det understreka.

Inga betydning for siktinga

Resultatet av testane får ikkje betydning for siktinga mot Idar Vollvik, sidan det er endringa av merkinga som står sentralt, opplyser politiet.

Vollvik er sikta for brot på lov om medisinsk utstyr. Grunnlaget er at munnbind merka med «ikkje-medisinske munnbind» er ommerkte til «medisinske munnbind».

Også kona til forretningsmannen, Anita Vollvik, er sikta i saka. Begge nektar straffskuld.