Polaris Media lanserer heildigital Steinkjer-avis

Ambisjonen til den nye nettavisa er gjennom grundig, lokal og dagsordensetjande journalistikk å utgjere ein forskjell for menneska i Steinkjer, skriv Polaris Media i ei pressemelding.

Frå før har mediekonsernet Adresseavisen, Innherred, Bladet og Fosna-folket i porteføljen sin.

Steinkjer har frå før to aviser – Trønder-avisa og Steinkjer-avisa. Men nytilsett sjefredaktør og administrerande direktør, Stig Jakobsen, meiner at byen treng endå ei.

– Trønder-avisa har ein ambisjon om å vere ei regionavis, med breidda det inneber. Steinkjer-avisa er lokal, men har hatt hovudfokus på papirproduktet. Vi synest Steinkjer fortener ei offensiv nettavis som løftar fram dei viktigaste sakene og tek på alvor det som skjer i byen, seier han.

Jakobsen fortel at mange sikkert stussar over at han no forlèt jobben i iTromsø som han har hatt gjennom fem år, men at oppgåva med å starte ei ny avis vart for freistande.

Med seg på laget i den nye avisa får han mellom anna fleire journalistar frå NRKs lokalkontor i Trøndelag og Troms.

