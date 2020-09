Oslo ser til Bergen og København når eige friområde for rusavhengige blir vurdert

innenriks

Sidan 1960-talet har det eksistert område som blir rekna som opne russcener i hovudstaden. I dag er Brugata/Storgata, Vaterland og Urtegata rekna som slike område.

I fjor gjekk bystyret inn for forslaget om eit skjerma friområde for rusmiljøet i Oslo. Verestadsrapporten frå Velferdsetaten dannar grunnlaget for byrådet når saka skal avgjerast i haust, skriv Aftenposten.

Fleire europeiske byar har etablert ulike typar verestader. Rapporten tek ikkje stilling til kvar eit slikt friområde skal plasserast, men ser til ulike modellar i Hamburg i Tyskland, Wien i Austerrike, Zürich i Sveits, København og Aarhus i Danmark og Bergen.

– Ein får eit område der ein kan vere i fred utan å forstyrre andre, men det er òg større fare for eit hardare miljø med mindre kontroll og meir vald, heiter det i rapporten.

Samtidig vil eit slikt friområde redusere dei opne russcenene og gjere at desse områda blir opplevde som tryggare, men «det er høyst usikkert om åpne russcener vil forsvinne selv om man oppretter et utendørs værested», heiter det vidare.

