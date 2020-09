Frp-Jensen krev omkamp om KrF- og Venstre-sigrar

innenriks

I budsjettforslaget vil regjeringa foreslå at Noreg skal ta imot 3.000 kvoteflyktningar og at bistanden skal vere på éin prosent av bruttonasjonalproduktet, det vil seie nærare 40 milliardar kroner, skriv Aftenposten.

Dette er blant dei viktigaste sigrane Venstre og KrF fekk i forhandlingane om Granavold-plattforma.

Statsminister Erna Solberg (H) har gjort det klar at det ikkje er aktuelt å reforhandle regjeringsplattforma, men det fnyser Jensen av. At Frp no ikkje vil halde seg til det som står i plattforma, bør ikkje komme som noka overrasking, meiner ho.

– Eg skjønner at statsministeren legg Granavold-plattforma til grunn for arbeidet til regjeringa. Det heftar ikkje Frp for. Det klargjorde vi den dagen vi gjekk ut av regjeringa. Det er ting vi var med på i regjering, som ligg milevis unna Frps primære politikk, fastslår ho.

– Frp meiner at alt er gjenstand for forhandlingar. Ingen ting står ved lag. Skjønner ikkje statsministeren det, har ho gjort livet vanskeleg for seg sjølv, seier Jensen til Aftenposten.

