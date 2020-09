CO2-reinsing: EU set foten ned for bokføringsknep

innenriks

«Kommisjonen er ikkje einig i at fanga CO2 av biologisk opphav kan trekkjast frå utslepp frå installasjonen.»

Det skriv Raffaele Mauro Petriccione, generaldirektør for klima i EU-kommisjonen, i eit brev til Noregs EU-ambassadør Rolf Einar Fife.

Den direkte konsekvensen er at rundt 10 prosent av CO2-en som skal fangast ved Norcems sementfabrikk i Brevik, ikkje tel. Det kjem av at CO2-en stammar frå organisk materiale og derfor skal nullast i utsleppsrekneskapane.

I brevet til Fife, som NTB har fått tilgang til, skriv Petriccione at denne avgrensinga kjem klart fram i EUs bokføringsreglar.

Ifølgje han finst det «faktisk ikkje nokon juridisk basis» for den tolkinga Noreg har foreslått.

Fossile og biogene utslepp

Forklaringa ligg i eit regelverk som skil skarpt mellom fossile og biogene CO2-utslepp.

Fossil CO2 som blir fanga og lagra gjennom såkalla CCS, kan trekkast frå i utsleppsrekneskapen.

Men bio-CO2 kan ikkje trekkast frå.

Klimaeffekten av bio-CO2 blir nemleg bokført som null i utsleppsrekneskapane, sidan utsleppa inngår i det naturlege CO2-krinsløpet og stammar frå biomasse som har teke opp CO2 gjennom levetida si.

Det betyr at utsleppa i realiteten går i minus når bio-CO2 blir fanga og lagra. Men verken EU eller FN opnar i regelverka sine for bokføring av slike negative utslepp.

Dermed tel ikkje bio-CCS, sjølv om klimaeffekten er nøyaktig like stor som ved fossil CCS.

Alternativ teljemåte

Det var i håp om å finne ein veg rundt dette paradokset at Noreg tok kontakt med EU om saka i fjor.

Forslaget Klima- og miljødepartementet hadde til løysing, har i praksis vore å «late som» dei biogene utsleppa er fossile. All fanga CO2 skal då trekkjast ifrå, uavhengig av opphav, så lenge mengda CO2 som blir fanga, ikkje er større enn dei totale utsleppa av fossil CO2 frå anlegget. Først når anlegget fangar meir CO2 enn det som blir produsert av fossil CO2, må teljinga stoppe.

Men slik er det ikkje mogleg å tolke reglane, fastslår Petriccione i svaret sitt.

Alvorleg disinsentiv

På norsk side har bekymringa vore at ei streng, bokstaveleg tolking av regelverket vil utgjere eit «alvorleg disinsentiv» for investeringar i fangst og lagring av bio-CO2.

Det kostar like mykje å fange bio-CO2 som fossil CO2, blir det påpeika. Men aktørar som investerer i fangst av bio-CO2, får ikkje nokon økonomisk fordel av det.

EUs nei blir likevel omtalt som handterleg og kom ikkje som noka overrasking på nordmennene.

Samtidig varslar Petriccione at EU-kommisjonen no ser nærare på korleis det kan skapast meir effektive insentiv for bio-CCS. Eit forslag til løysing kan bli lagt fram allereie i samband med ei varsla reform av EUs kvotesystem (ETS) i juni 2021.

– Vi ser det som positivt og viktig, seier kommunikasjonsrådgivar Peder Qvale i Olje- og energidepartementet til NTB.

Avgjerd i haust

Avklaringa frå EU kjem berre kort tid før regjeringa skal ta stilling til planane om fullskala CCS i Noreg.

Blir prosjektet noko av, skal det fangast rundt 400.000 tonn CO2 i året ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Det utgjer omtrent halvparten av CO2-en som blir produsert ved anlegget. Men 10 prosent av dette er bio-CO2 som ikkje kan trekkast frå.

Det andre anlegget som er med i planane, er Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud. Der skal 90 prosent av utsleppa fangast. Også det vil utgjere rundt 400.000 tonn CO2 i året, men heile 50 prosent av dette – det vil seie rundt 200.000 tonn – er bio-CO2 som ikkje tel.

Ei investeringsavgjerd er varsla seinast i statsbudsjettet for 2021.

