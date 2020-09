innenriks

Det opplyser skulen på nettsidene sine.

Torsdag opplyste skulen at alle 13 som då var registrert smitta, tilhøyrde det same studieprogrammet og gjekk i same klasse.

Til saman er 151 personar sette i karantene som følgje av utbrotet.

Skulen opplyser vidare at dei no hjelper kommunehelsetenesta i smittesporingsarbeidet, og at dei smitta blir varetekne av høgskulen saman med kommunehelsetenesta.

